Безопасность превыше всего: как работают в новой ситуации тюменские кафе и рестораны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские предприятия общественного питания перешли на новый формат работы в связи с ограничительными мерами. Теперь они не принимают гостей, но работают в формате доставки блюд и обслуживания на вынос.

Как рассказали руководители двух заведений общепита, главное - доставка блюд - ее развивают прежде всего.

"Для нашего ресторана это не совсем новый режим, ведь доставкой блюд мы занимались и раньше. Наблюдается даже небольшой прирост таких заказов, но изменилось их наполнение: вместо ресторанных блюд теперь чаще выбирают пиццу, тесто, полуфабрикаты, пироги, кулинарную продукцию. Меню мы не меняли, оно у нас традиционное, ассортимент широкий", - рассказала директор ресторанного дома Галина Кайданович.

Небольшим столовым и кафе меню все же пришлось пересмотреть. Как отметила директор сети столовых Любовь Печерская, новая ситуация даже стала точкой роста идей.

"Как бы ни было сложно, мы не унываем и стараемся обратить ситуацию в свою пользу. Ввели в меню полуфабрикаты, стали больше готовить продукции на вынос. Придумали бесконтактную доставку наборов из овощей, фруктов, чайные букеты с имбирем, корицей для родных, которые в самоизоляции - в день бывает около десяти заказов на них. Даже букет из пирожков недавно был. Не время отчаиваться, во всем нужно искать позитив", - поделилась она.

Санитарным мерам - главное внимание. Рабочие поверхности, торговые залы обрабатывают каждый час. Все сотрудники общепита работают в масках, перчатках, форме, обеспечены антисептиками. Перед началом трудового дня всем измеряют температуру тела, ведут журнал здоровья. Столы протирают после каждого приготовления, блюда упакованы в контейнеры. Курьеры, доставляющие продукты, проинструктированы, обеспечены средствами защиты.

"Курьеры с нами работают давно, все люди взрослые, понимающие, знакомы с коллективом. У всех одна идеология и одно желание - делать свою работу качественно", - рассказала Галина Кайданович.

Схема передачи заказа курьеру отработана: при входе его одежду и сумку обрабатывают, по возвращении дезинфекцию повторяют. В дороге все сотрудники обеспечены масками, перчатками, антисептиками, спиртовыми салфетками.

"Хоть мы перешли в режим жесткой экономии, на защитных средствах не экономим. Все понимают, насколько это важно - у нас самих дома семьи, дети, никто не желает заболеть. Поставки масок, перчаток, антисептиков у нас ежедневные. На входе лежит коврик, пропитанный антисептиком, нанесена разметка дистанции между покупателями. Чтобы снизить расходы, я сама часто доставляю заказы и так же ответственно отношусь к санитарным правилам", - добавила к словам коллеги Любовь Печерская.

Как отмечают специалисты, работа в формате магазинов готовой еды и доставки блюд может в целом положительно сказаться на товарообороте даже после окончания режима повышенной готовности. Привыкнув получать вкусную и полезную еду на дом, многие покупатели сохранят эту привычку и после.

Напомним, работа кафе и ресторанов приостановлена в Тюменской области до 12 апреля. По словам заместителя губернатора региона Андрея Пантелеева, дальше все будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки.

Евгения Шевцова