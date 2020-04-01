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В Тюменском районе директор предприятия полгода не платил слесарю зарплату

Происшествия, 13:31 21 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Генерального директора предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

Руководитель компании "ПК Омниверс" в течение полугода не выплачивал заработную плату слесарю-ремонтнику. Директор частично не выплачивал работнику зарплату за период работы с марта по май 2019 года, а также в полном объеме не выплатил за июнь и июль 2019 года. Общий долг составил 39 тыс. 300 рублей.

После направления дела в суд причиненный работнику ущерб генеральный директор возместил в полном объеме. Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал директора на 10 тыс. рублей.

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# невыплата зарплаты , Тюменский район

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