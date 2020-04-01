В селе Аромашево мотоциклист врезался в столб и погиб

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мотоциклист погиб, врезавшись в столб в с. Аромашево 21 апреля. 30-летнего местного жителя ранее дважды лишали водительских прав за пьяные ДТП, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Авария произошла на ул. Ленина. На перекрестке мотоциклист не справился с управлением, зацепил обочину и въехал в столб. Водитель так ударился головой в бетонную часть опоры освещения, что на ней остались следы шлема. Аромашевец скончался на месте аварии.

Хозяин мотоцикла рассказал, что погибший взял его двухколесный транспорт для ремонта, однако сам поехал на нем по селу.

Как отметили в региональной Госавтоинспекции, в 2014 году мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения ДТП, за что был лишен прав на 18 месяцев. В 2019 году он снова спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. За это его лишили прав на пять месяцев. Водительское удостоверение он так и не получил.

Обстоятельства этой аварии выясняются. В каком состоянии на этот раз молодой мужчина сел за руль, выяснит судебно-медицинская экспертиза.

ГИБДД призывает жителей области соблюдать режим самоизоляции и ограничить бесцельные поездки.