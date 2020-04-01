Производство молока увеличили животноводы Голышмановского округа

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

12,8 тыс. тонн молока-сырья высшего сорта произвели животноводы комплекса в Голышмановском городском округе компании "Дамате" за три месяца 2020 года. Валовый надой превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 22%, сообщает пресс-служба предприятия.

Рост объемов связан с открытием третьей очереди молочно-товарного комплекса и плановым увеличением поголовья КРС.

Сейчас общее поголовье крупного рогатого скота в "Дамате" - 10,8 тыс. голов, в том 5,4 тыс. – коровы. Специалисты комплекса принимают в среднем до 500 отелов в месяц.

В 2019 году компания завершила расширение крупнейшего в Сибири молочного комплекса, предусматривающего увеличение дойного стада с 4,6 тыс. до 6 тыс. голов. После выхода на полную мощность валовый объем производства молока составит 150 тонн в сутки (55 тыс. тонн в год).

Предприятие завезло 1 тыс. 250 нетелей из Германии, Дании и Голландии, что позволит существенно сократить сроки выхода комплекса на проектную мощность.

По итогам 2019 года валовый надой в "Дамате" составил 44 тыс. тонн молока-сырья высшего сорта, это на 36 % больше показателей 2018 года.