Клиенты Запсибкомбанка открывают вклады дистанционно

| Фото: md-eksperiment.org | Фото: md-eksperiment.org

В первые 20 дней апреля доля вкладов, открытых онлайн клиентами Запсибкомбанка, выросла на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

Наибольшей популярностью пользуется вклад "Я успешен". Это вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью совершать операции в любом количестве и на любую сумму. На втором месте – вклад "Я надежен". Его выбирают клиенты, которые хотят зафиксировать максимально высокий процент.

Открыть вклад можно, не выходя из дома в web-версии сервиса "Интернет-банк" или мобильном приложении. Для этого достаточно подключить интернет-банк Запсибкомбанка в ближайшем банкомате, зайти в личный кабинет, выбрать раздел "Вклады" - "Открыть вклад" и выбрать подходящий по условиям вклад.

"Активность клиентов онлайн в период самоизоляции растет, в том числе это касается открытия вкладов. В этом месяце большая часть вкладов была открыта онлайн. Среди причин не только дополнительная надбавка к ставке 0.25% годовых, но и удобство управления вкладом. Клиентам онлайн доступен полный перечень операций по вкладам – пополнить, закрыть вклад, частично снять средства со вклада, если такие операции предусмотрены условиями вклада. Такие возможности позволяют нашим клиентам придерживаться самоизоляции и свести к минимуму посещение отделений банка. Напомню, что в интернет-банке совершать практически все операции: управлять вкладом, оплачивать кредит, коммунальные услуги, штрафы, налоги, пополнять карту Запсибкомбанка и переводить денежные средства на счета и карты в другие банки", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких – оставайтесь дома и совершайте привычные операции дистанционно с помощью онлайн-сервисов Запсибкомбанка.