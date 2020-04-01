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Челлендж "ГТО против вируса" запустили в ТИУ

Спорт, 16:00 27 апреля 2020

ТИУ скриншот видео ТИУ | Фото: ТИУ

Челлендж "ГТО против вируса" запустили преподаватели кафедры физической культуры и спорта Строительного института ТИУ в социальных сетях, сообщает пресс-служба опорного вуза.

По условиям челленджа нужно создать видеоролик, в котором примет участие вся учебная группа или команда, передавая эстафету друг другу любым предметом спортивного инвентаря. Главное: продемонстрировать, какие физические упражнения выполняются дома в рамках подготовки к ГТО.

"В условиях самоизоляции и удаленного образовательного процесса, тема физической активности актуальна как никогда. Только сильные, смелые, ловкие и находчивые в этих условиях наполняют трудовые будни энергией здоровья и оптимизмом", — рассказала заведующая кафедрой Светлана Хромина.

Снятые видеоролики надо выкладывать в соцсетях под хештегом #ГТОПРОТИВВИРУСА. Также можно использовать хештеги #ТИУПРОТИВВИРУСА #ГТОДОМА #ГТОВТИУ #ДОМАСОСПОТОМ #ГТОВТИУ.

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# ГТО , дистанционное образование , студенты , ТИУ , челлендж

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