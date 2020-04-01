Викуловский предприниматель расширит географию поставок мясной продукции

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Предприниматель из Викуловского района Сергей Газатов расширяет географию продаж мясных полуфабрикатов. В 2020 году он планирует открыть две торговые точки в Ишиме и Тобольске под брендом "Мясная лавка", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Свою деятельность Сергей Газатов начал в 2016 году. Арендуя помещение у администрации Викуловского района, он закупал мясные туши у населения, использовал сырье из личного подсобного хозяйства, реализовывал продукцию в магазине. Со временем ассортимент расширился, продавать стали фарш, пельмени, котлеты, хинкали и чебуреки. В 2017 году индивидуальный предприниматель арендовал колбасный цех и оборудование для производства колбасных изделий и копченостей.

В 2018 году Сергей Газатов начал строительство цеха по переработке мясной продукции, которое было завершено к концу года. В 2019 году он получил средства Фонда микрофинансирования Тюменской области на покупку оборудования.

В настоящее время продукция реализуется в двух магазинах "Мясная лавка" в с. Викулово. Сергей Газатов единственный, кто занимается в районе переработкой мяса и производством полуфабрикатов.