Болельщики назвали лучшую волейболистку клуба "Тюмень-ТюмГУ"

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

Наталья Селивёрстова признана лучшей волейболисткой женской волейбольной команды "Тюмень-ТюмГУ" в сезоне 2019/2020 годов по итогам голосования среди болельщиков, сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

В голосовании приняли участие 948 человек, 376 из них отдали голоса за диагональную нападающую Селивёрстову. Второе место в опросе заняла либеро Алёна Бек. За нее высказались 207 болельщиков. Замкнула тройку призеров блокирующая Анастасия Веселова, которую поддержали 188 человек.

По итогам прошлого сезона Селивёрстова покинула сибирский клуб, а Бек и Веселова продлили трудовые соглашения с тюменской командой.