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Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Спорт, 12:15 30 апреля 2020

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

48 биатлонистов вошли в расширенный список кандидатов на централизованную подготовку к предстоящему сезону 2020-2021 г., сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В состав мужской команды вошли Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Иванов, Вадим Истамгулов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Вячеслав Малеев, Игорь Малиновский, Дмитрий Малышко, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Алексей Петров, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Евгений Сидоров, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Карим Халили, Юрий Шопин.

В списке женской команды - Татьяна Акимова, Анастасия Барковская, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Анна Никулина, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева, Кристина Резцова, Резеда Сибгатуллина, Виктория Сливко, Ирина Старых, Анастасия Халиуллина, Полина Шевнина, Екатерина Юрлова-Перхт.

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев , Ирина Старых

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