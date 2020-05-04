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Трем пассажирам иномарки понадобилась помощь после ДТП в центре Тюмени

Происшествия, 10:59 04 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех человек доставили в больницу после дорожно-транспортного происшествия на ул. Запольная в Тюмени 4 мая. В районе дома № 16 опрокинулся Peugeot 308.

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"Водитель сообщил автоинспекторам, что торопился на работу, ехал со скоростью около 120 километров в час. Мужчина отказался от медицинской помощи", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Тем не менее в больницу доставили трех пассажиров: двух мужчин и одну женщину. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД , ДТП , травмы

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