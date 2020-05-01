Тюменские производители ищут новые рынки сбыта

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Сельхозпредприятия Тюменской области в условиях карантинных мер перенастраивают производства с учетом изменения спроса на продукцию. В большей мере этот процесс коснулся тех, кто занимается переработкой.

"Те, кто занимается производством молочной продукции действительно испытали определенные проблемы, так как в больших количествах поставляли молоко в детские сады и школы, - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. - Сейчас, чтобы не было перенасыщения в этом сегменте они делают ставку на молокоемкое производство, на масло в том числе. Кроме того, крупные производители стараются развивать собственные торговые точки, а также ищут выходы в федеральные торговые сети".

Свои способы поддержания спроса есть у каждого сельхозпредприятия.

"До пандемии достаточно большой объем нашей продукции уходил в социальные учреждения, которые сейчас не работают в прежнем режиме. Соответственно поначалу продажи резко упали, - говорит генеральный директор АПКК "Рощинский" Николай Степанов. - Сейчас используем все возможные способы реализации мяса кроликов. Увеличили поставки в другие регионы, в частности в Омскую область. Активно используем сайт предприятия и социальные сети, сами развозим продукцию по частным заказам. Кроме того, появился спрос на живых кроликов для выращивания и разведения. Все эти меры хотя бы частично позволяют компенсировать падение спроса и обеспечивают работу предприятия".

Тактика поддержания спроса стала хорошим дополнением к объявленным президентом РФ Владимиром Путиным мерам помощи предприятиям реального сектора экономики.