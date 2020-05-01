В Тюмени устанавливают личность сбитой насмерть женщины

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Личность женщины, сбитой насмерть на ул. Федюнинского в Тюмени, устанавливается. ДТП произошло в районе дома № 15 ночью 18 мая.

"Очевидцы позвонили в дежурную часть, рассказали, что женщина тормозит автомобили на улице Федюнинского, практически бросается под них. Туда сразу направили два наряда ДПС – с разных улиц. Когда они подъехали, на дороге лежало тело. Машины не было, видимо, водитель скрылся. Его разыскивают", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Женщина была одета в темные брюки и красную рубашку с черной клеткой. При себе ничего не было.

Инна Пахомова