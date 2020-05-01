Лжебанкиры обманули тюменцев на полмиллиона рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Двое жителей областного центра стали жертвами телефонных мошенников. В обоих случаях злоумышленники воспользовались одной схемой, представившись сотрудниками банков. Сумма общего ущерба составила около 500 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюмени.

Звонившие сообщали потерпевшим, что с их банковских карт неизвестные пытаются снять средства. Лжесотрудники предлагали тюменцам сохранить деньги, отправив их на указанный банковский счет. Доверчивые горожане выполнили условия мошенников и лишились в общей сложности около полумиллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".