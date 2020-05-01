Около двадцати пяти тысяч рублей вытянули мошенники у ишимской пенсионерки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 25 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Ишима. Злоумышленника ищут, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Заявление о хищении денег поступило в полицию Ишима от 67-летней местной жительницы. Пожилая женщина рассказала, что в сети разместила объявление о продаже картофеля. Вскоре после этого на сотовый телефон пенсионерки позвонил мужчина. Он представился сотрудником военной части.

Звонивший сообщил, что для перевода денежных средств ему необходимы персональные данные банковской карты.

"Потерпевшая поверила словам незнакомца и назвала ему номер банковской карты, код подтверждения и CCV код. Воспользовавшись доверчивостью, мошенники при помощи личного кабинета перевели все деньги пенсионерки на один счет. После этого мужчина позвонил женщине и сообщил о том, что вместо двух тысяч пятиста рублей перевел ей на счет двадцать пять тысяч рублей. Он попросил вернуть деньги на указанный им банковский счет. Женщина согласилась и перевела злоумышленнику сбережения", – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Личность человека, причастного к совершению преступления, устанавливают.