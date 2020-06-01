Кражу денег с банковского счета раскрыли тобольские полицеские

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Житель Тобольска 1962 г.р. завяил о краже 74 тыс. рублей с его банковского счета, сообщает городская полиция.

Установлено, что к краже причастна 43-летняя знакомая потерпевшего. Женщина задержана и доставлена в отдел полиции. Выяснилось, что фигурантка знала, где потерпевший хранит банковские карты вместе с пин-кодами. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, злоумышленница похитила одну из них и сняла денежные средства. Затем вернулась обратно и удалила в телефоне потерпевшего смс-сообщения. Через некоторое время женщина решила похитить другую карту и также сняла с нее деньги. В общей сумме ущерб собственнику составил 74 тыс. рублей.

Подозреваемая свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.