Сбербанк рассказал предпринимателям о бизнесе в режиме онлайн

Западно-Сибирское отделение Сбербанка приняло участие в онлайн-форуме "День предпринимателя–2020. Антихрупкость". В мероприятии ко Дню российского предпринимательства приняли участие представители органов власти, банковского сектора и предпринимательского сообщества. В ходе встречи обсуждались вопросы о мерах поддержки бизнеса, переходе бизнеса из оффлайн в онлайн и развитии сельского предпринимательства.

В своем выступлении управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко рассказал о трендах в финансовой среде и о том, как как Сбербанк меняется сегодня для своих клиентов, выбирающих онлайн.

"Для предпринимателей наиболее значимым сервисом при адаптации бизнеса к работе в новых условиях стала платформа "Сбербанк Бизнес Онлайн". Сегодня более 28 тысяч клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка совершают дистанционно 99% банковских операций, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. - На нашей платформе помимо финансовых услуг мы также предоставляем более 30 нефинансовых сервисов. Клиенты сами могут выбрать те услуги, которые отвечают потребностям их бизнеса. Все эти сервисы, объединенные нашей экосистемой, изначально создавались, чтобы предприниматели могли организовать свой бизнес в режиме онлайн, без посещения офисов".

В Сбербанке начинающие предприниматели могут на официальном сайте банка в режиме онлайн зарегистрировать свой бизнес и открыть расчетный счет. Организовать платежную инфраструктуру бизнесу помогают такие услуги банка, как интернет-эквайринг и "Плати QR". Эти сервисы существенно сокращают расходы на банковское обслуживание.

Экосистема Сбербанка предлагает малому и среднему бизнесу практически все процессы вести удаленно с помощью нефинансовых сервисов. Через интернет-банк "Сбербанк Бизнес Онлайн" предприниматели могут вести бухгалтерию, внедрить CRM-систему, осуществить переход на электронный документооборот, принимать участие в тендерах, создать собственный сайт, получать юридическое сопровождение, управлять складом и многое другое.

"Эпидемиологическая ситуация вынудила ресторанные компании перестроить свои бизнес-процессы и начать осуществлять доставку. В результате этого возрос спрос на услуги компании нашей экосистемы - Delivery Club. Она позволяет получать заказы от сервиса без комиссии при условии их доставки своими силами. У тюменских предпринимателей также увеличилась востребованность сервиса телемедицины DocDoc. Руководители компаний позволяют сотрудникам получать консультации врача и необходимую онлайн-помощь, не нарушая режима самоизоляции", - прокомментировал Владислав Николаевич.

Для комфортной трансформации бизнеса Сбербанк предлагает корпоративным клиентам различные образовательные решения: онлайн-конференции, помогающие внедрять цифровые навыки, антикризисное YouTube-шоу "Бизнес на удалёнке", на котором известные предприниматели рассказывают о том, как они перестроили свой бизнес. Корпоративный университет также открыт для всех желающих. Он помогает работникам компаний перейти на удаленную занятость, а руководителям – перестроить рабочий процесс.