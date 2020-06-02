Армизонские фермеры вышли на дешевое молоко

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Фермеры Армизонского района выгнали скот на пастбища раньше обычного. Ранняя весна способствовала этому. Крестьяне вышли на дешевое молоко – его себестоимость летом гораздо меньше, чем зимой.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района Алексей Филиппов.

В Армизонском районе четыре мини-фермы содержат в общей сложности более 130 коров, плюс крестьянско-фермерское хозяйство Севостьянова – 73 буренки. Еще 14 хозяйств заняты мясным скотоводством, разводят герефордов, ангусов, салерсов. Объемы разные – от 10 до 100 голов.

"Сейчас главная задача животноводов - заняться заготовкой кормов. Люцерну через неделю-другую можно убирать, она будет в фазе бутонизации. Костер – выметывание метелки – начнется в такие же сроки", - говорит Алексей Филиппов.

Излишки молока армизонские фермеры реализуют сбытовым кооперативам. На территории закуп молока ведут местный кооператив "Альянс", который платит 19 рублей 40 копеек за литр, и "Виктория" Бердюжского района - 20 рублей 50 копеек.

По словам начальника отдела сельского хозяйства Армизонского района, общий объем закупленного молока ежегодно снижается примерно на 10-15 %. Крестьяне постепенно отказываются от буренок в пользу мясного животноводства.

"Предприятия, специализирующиеся на производстве молока, получают поддержку через сбытовые кооперативы, которые заняты закупом сырья. Кооператив платит им 95 процентов от стоимости молока, а сам потом подает документы в департамент АПК, получает 4 рубля субсидии за литр молока", - отмечает Алексей Филиппов.

В администрации муниципалитета фермеров стараются привлекать в региональные и местные программы поддержки. В 2019 году руководители предприятий участвовали в программе "Агростартап", но получить поддержку не удалось. "Будут еще пробовать. В регионе стартует программа "Начинающий фермер" пытаемся наших фермеров привлечь в нее. И еще на местном уровне проведем конкурс по предоставлению грантов", - добавил заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района Алексей Филиппов.

Анжела Лебедева