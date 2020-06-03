В Тобольске летом заработают почти сорок спортивных площадок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 спортивных площадок будут работать в Тобольске этим летом.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском комитете по спорту, общий охват занимающихся составит почти 2 тыс. человек. Для них разработано 12 программ досуговой и физкультурно-оздоровительной направленности.

На спортплощадках два раза в неделю будут организованы занятия спортом и один раз в неделю физкультурные мероприятия, при условии снятия ограничительных мер. Кроме того, занимающиеся смогут подготовиться к сдаче норм ГТО, будут организованы занятия по ритмической гимнастике и оздоровительной ходьбе.

Спортивные площадки расположены во дворах микрорайонов, на территориях школ и спортивных учреждений. В конце мая 27 площадок прошли проверку на соответствие безопасному пребыванию граждан и признаны готовыми к работе. Еще на семи площадках продлен срок приемки. Там предстоит установить волейбольный сетки, сетку на футбольные ворота и баскетбольные кольца, оборудовать информационные стенды, установить ограждения и другое.

Работа на спортивных площадках будет организована с соблюдением мер по профилактике коронавирусной инфекции. Поверхность оборудования и спортивного инвентаря будет обрабатываться дезинфицирующими средствами, на всех площадках разместят антисептики для рук. К работе с детьми будут привлекаться лица не старше 65 лет, без хронических заболеваний.

Евгений Новоселов