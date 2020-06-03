Тоболячка перевела мошенникам 350 тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительница Тобольска перевела мошенникам 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального главка.

Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заверил тоболячку, что мошенники пытаются с использованием персональных данных потерпевшей оформить кредит. Чтобы предотвратить сомнительные операции, злоумышленник попросил установить приложение по удаленному доступу. Женщина выполняла определенные операции, после чего ей пришло СМС-уведомление о списании денежных средств.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого и рекомендуют гражданам быть предусмотрительными.

"Ни в коем случае, даже по просьбе сотрудников финансовых организаций, не устанавливайте неизвестные вам приложения и не выполняйте сомнительные операции. Такая просьба сразу говорит о том, что вы общаетесь со злоумышленником, который никакого отношения к банковскому учреждению не имеет. В случае поступления подобного звонка не стоит теряться, прервите телефонный разговор и перезвоните на горячую линию соответствующего банка или обратитесь непосредственно в отдел финансовой организации", - говорят полицейские.