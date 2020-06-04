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Тюменский ХК "Рубин" сыграет на предсезонном турнире в Кургане

Спорт, 19:05 04 июня 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" планирует принять участие в турнире, посвященном памяти Николая Парышева в Кургане.

Соревнования по традиции проходят в начале августа. Соперниками подопечных Михаила Звягина станут оппоненты по чемпионату ВХЛ – учалинский "Горняк", "Челмет" из Челябинска и местное "Зауралье".

В 2019 году "Рубин" занял на турнире в Кургане четвертое место, добившись в трех матчах одной победы (над "Горняком"). Уступили тюменцы "Челмету" и хозяевам льда. Причем, на матч с челябинцами сибиряки выставили экспериментальный состав из молодых игроков. Победителями турнира стали курганцы. Следом расположились "Челмет" и "Горняк".

В чемпионате ВХЛ "Рубин" опередил всех соперников по предсезонным баталий в Кургане. Тюменцы стали победителями своей конференции. Шестое место в ней занял "Горняк". Курганцы оказались десятыми, а "Челмет" финишировал одиннадцатым.

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# ХК Рубин , хоккей

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