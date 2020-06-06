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Ибраев: Мы презираем Навального, оскорбившего нашу общую память о солдатах Великой Победы

Политика, 23:17 05 июня 2020

Архивное фото со станицы Есенгалия Ибраева в соцсети

Назвав ветерана Великой Отечественной войны холуем и предателем псевдополитик Навальный совершил преступление. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Навальный должен быть за это наказан по закону. Но главной и самой строгой карой для него должно стать презрение общества. Мы презираем Навального, который грубо оскорбил нашу общую память о солдатах Великой Победы", - сказал внук фронтовика Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко

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# Великая Отечественная война , ветераны , Есенгалий Ибраев

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