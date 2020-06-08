Врачи помогли подавившемуся фасолью тюменцу

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Врачи скорой помощи помогли тюменцу, поперхнувшемуся фасолью, сообщает региональный департамент здравоохранения.

35-летний мужчина подавился во время обеда и настолько растерялся, что не мог вспомнить, как вызвать скорую с сотового телефона. Ему помог сосед, позвонив на единый номер 112.

"Если дыхание сохранено и человек находится в сознании – ситуация не критическая, однако действовать нужно с большой осторожностью — никаких резких движений. Кашель в этом случае — защитный рефлекс организма, таким способом устраняются кусочки пищи, попавшие на дыхательные пути. Главное, делать это правильно: вдох - через нос, а затем с усилием кашлять через рот", - пояснил врач скорой помощи.

В ОКБ № 2 медики не обнаружили фасоль в дыхательных путях и в пищеводе пациента. Вероятно, ему удалось откашлять частички пищи. После оказания помощи мужчину направили на амбулаторное наблюдение.