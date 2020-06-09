В Мегионе незаконно ввели в эксплуатацию жилые дома

| Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив)

Уголовное дело, возбужденное по факту необоснованного ввода в эксплуатацию жилых домов, расследуют Мегионе, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Югре.

По версии следствия в 2019 году на основании недостоверных заключений о соответствии построенных многоквартирных домов требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе в части энергетической эффективности и оснащения приборами учета, при наличии существенных нарушений, администрация муниципального образования приняла решение о введении строений в эксплуатацию. Часть помещений в домах, которые не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания, приобретены администрацией города.

По уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), подозревается сотрудник управления архитектуры и градостроительства, а также, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) – сотрудник службы жилищного и строительного надзора округа.

Специалисты следственного управления СУ России по Югре совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области, осуществляющими оперативное сопровождение, провели обыски в служебных помещениях администрации Мегиона и по месту жительства некоторых должностных лиц, кроме того ряд чиновников допросили по обстоятельствам уголовного дела.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, изучается изъятая документация и электронные носители информации, расследование продолжается.