Десятилетний мальчик попал под колеса легковушки в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10-летний мальчик попал под колеса автомобиля "Лада" в Тюмени на ул. Тульская в районе дома № 11 9 июня в 17 часов 45 минут.

"Десятилетний ребенок вышел или выбежал на дорогу из-за припаркованного транспорта неподалеку от магазина "Саша" вне пешеходного перехода", — рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

У ребенка диагностировали ссадины и другие травмы. Автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося.

Инна Пахомова