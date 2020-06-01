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Десятилетний мальчик попал под колеса легковушки в Тюмени

Происшествия, 11:05 10 июня 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10-летний мальчик попал под колеса автомобиля "Лада" в Тюмени на ул. Тульская в районе дома № 11 9 июня в 17 часов 45 минут.

"Десятилетний ребенок вышел или выбежал на дорогу из-за припаркованного транспорта неподалеку от магазина "Саша" вне пешеходного перехода", — рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

У ребенка диагностировали ссадины и другие травмы. Автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося.

Инна Пахомова

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# ГИБДД , дети , ДТП

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