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Задержан подозреваемый в лжеминировании отдела полиции в Тюмени

Происшествия, 17:41 16 июня 2020

УМВД Тюмени (скриншот) | Фото: УМВД Тюмени (скриншот)

Подозреваемого в ложном сообщении о минировании отдела полиции задержали полицейские в Тюмени 15 июня, сообщает городское УМВД.

Неизвестный позвонил на телефон службы "02" и сообщил, что его друг якобы поехал в один из отделов полиции города, чтобы написать заявление, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

Звонивший добавил, что если в течение часа друг не выйдет с ним на связь, то во всех отделах полиции областного центра произойдет непоправимое.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его на берегу Туры. В момент задержания 37-летний ранее судимый тюменец был пьян.

В полиции мужчина рассказал, что не намеревался ничего совершать. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Тюменец находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишения свободы на срок до трех лет.

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# ложное минирование , уголовное дело

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