Голышмановские следователи задержали подозреваемого в убийстве жены

| Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в совершении убийства жены задержали сотрудники Голышмановского межрайонного следственного отдела управления Следственного комитета России по Тюменской области, сообщает ведомство.

По предварительным данным следствия установлено, что днем 16 июня в одном из домов по ул. Голубева с. Южно-Плетнево Омутинского района во время употребления алкоголя между подозреваемым 1987 года рождения и его супругой 1991 года рождения произошел бытовой конфликт. После чего подозреваемый, вооружившись топором, нанес жене множественные удары в область головы и шеи, в результате чего смерть потерпевшей наступила на месте происшествия через непродолжительное время. После совершения убийства мужчина скрылся.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей следственного управления, а также сотрудников полиции, подозреваемый задержан. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и психолого-психиатрическая. Кроме того, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя регионального СК России об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.