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Ялуторовчанка лишилась денег при оформлении кредита

Происшествия, 16:09 19 июня 2020

Прокуратура РФ | Фото: Прокуратура РФ

Около 30 тыс. рублей лишилась жительница Ялуторовского района, пытаясь оформить кредит, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина оставила на одном из сайтов в сети Интернет заявку на оформление кредита. Вскоре ей перезвонили якобы сотрудники данного банка. По условиям оформления кредита ялуторовчанка должна была перевести восемь тысяч рублей за открытие счета, около 19 тыс. за услуги курьера по доставке оформленных документов, а так же трехпроцентную ставку за кредит.

Потерпевшая выполнила все условия и перевела на продиктованный ей счет нужную сумму. Когда сотрудник банковского учреждения вновь озвучил новые денежные обязательства, женщина заподозрила неладное. Она позвонила в банк по телефону, указанному на официальном сайте, где ей сообщили, что их сотрудники с ней не связывались и денег за оформление кредита от нее никто не получал.

По факту мошенничества следователем возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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# мошенничество

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