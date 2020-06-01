Житель Ишимского района организовал бизнес после переобучения

| Фото: zarplatyinfo.ru | Фото: zarplatyinfo.ru

Многодетный отец из с. Гагарино Ишимского района освоил новую профессию и открыл собственное предприятие при поддержке кадрового центра "Работа России" Ишима и Ишимского района.

Его индивидуальное предприятие - это мини-цех по производству и ремонту металлоизделий. Открылся он его благодаря программе "Самозанятость населения".

"В конце 2019 года Иван при содействии кадрового центра прошел обучение в Ишимском многопрофильном техникуме, получив среднее специальное образование по специальности сварщик четвертого разряда. Пройдя производственную практику в "Гагаринремтехпред", закрепил знания и приобрел навыки полуавтоматической и дуговой сварки в качестве сварщика", - рассказали в кадровом центре.

В феврале 2020 года мужчина обратился в кадровый центр с просьбой помочь открыть собственное дело. Вся работа по подготовке проекта совпала с периодом введения мер повышенной готовности и проходила в дистанционном порядке, через онлайн сервисы. Защита бизнес-плана состоялась дистанционно.

Сегодня Иван выполняет заказы на изготовление лавочек, садовых арок, оградок, выполняет ремонт каркасов заборов, банных печей, баков и узлов сельскохозяйственной техники.

Всего в 2020 году свой бизнес при поддержке службы занятости открыли более 80 человек, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.