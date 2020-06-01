Рейд по местам стихийной торговли прошел в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

3 млн 153 тыс. рублей штрафов заплатили в 2019 году тюменцы за стихийную торговлю. Во время рейдов было изъято около 10 тонн продукции, составлено 846 протоколов об административных правонарушениях, сообщает администрация Тюмени.

Очередной совместный рейд городского департамента потребительского рынка, полиции и Роспотребнадзора Тюменской области по пресечению стихийной торговли прошел на ул. Ямской 23 июня. Все работающие там торговцы уже неоднократно привлекались к административной ответственности, поэтому их штраф составит 5 тыс. рублей.

tyumen-city.ru tyumen-city.ru

"Всего в Тюмени около 80 подобных точек. Там реализуется различная продукция, зачастую не отвечающая требованиям безопасности, не соблюдаются на них и санитарные нормы, - рассказал заведующий сектором административной практики департамента Владимир Яковлев. - Во время рейдов нарушителей штрафуют, а представители Роспотребнадзора изымают продукцию без маркировки и документы, удостоверяющие ее качество. Сотрудники полиции передают составленные акты в суд".

tyumen-city.ru tyumen-city.ru

Также в департаменте отмечают, что, как правило, торговля осуществляется возле оживленных перекрестков, где оседают загрязнения от транспорта.

"Пока есть спрос, будет и предложение: если тюменцы будут покупать подобную продукцию, на улицах нашего города будут появляться те, кто ее продает", - добавил Владимир Яковлев.