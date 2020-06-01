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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Владимир Якушев назвал востребованные меры господдержки в строительной отрасли

Политика, 15:37 28 июня 2020

ИА "Тюменская линия" Владимир Якушев | Фото: ИА "Тюменская линия"

Государственная поддержка помогает российской строительной отрасли выживать и развиваться в сложный для экономики период.

Об этом сказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, общаясь с журналистами после голосования по поправкам в Основной закон страны. Глава Минстроя принял участие в голосовании на участке по месту жительства в Тюмени 28 июня.

"Министерство работает очень напряженно. Несмотря на пандемию, трудимся без выходных. В результате уже заработали некоторые конкретные меры поддержки, которыми россияне могут воспользоваться", - рассказал Владимир Якушев.

В число реально работающих и востребованных мер входит компенсация процентной ставки по ипотеке до 6,5%. Количество заявок от населения растет, 82% из них удовлетворяются. В результате молодые и многодетные семьи получают возможность приобрести жилье на достаточно мягких условиях.

Для застройщиков планируется субсидирование процентной ставки по кредитам, получаемым в рамках проектного финансирования на строительство жилья.

Кроме того, продолжается серьезная работа по снятию административных барьеров в сфере строительства. Предполагается, что в период осенней и весенней сессий российский парламент примет более 50 поправок в законы, регулирующие градостроительную деятельность.

"Эти и многие другие меры помогают строительной отрасли не только удержаться на плаву, но и двигаться вперед, набирая обороты", - подчеркнул Владимир Якушев.

В России продолжается реализация программы ликвидации аварийного жилья. В ней активно участвуют все регионы. В некоторых из них, в том числе в Тюменской области, работа идет с опережением плана.

"Большое внимание мы уделяем коммунальному комплексу. В период пандемии, когда люди находились дома, нагрузка на него возросла. Но наши коммунальщики справляются, хотя, работая в особых условиях, многие из них подвергают здоровье серьезному риску. Мы не фиксируем взрывного роста количества жалоб на некачественные коммунальные услуги", - рассказал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , господдержка , жилье , коммунальное хозяйство , строительство

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