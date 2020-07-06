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В Тобольске заработали летние спортивные площадки

Спорт, 12:43 06 июля 2020

Спортивные площадки города Тобольска во Вконтакте | Фото: Спортивные площадки города Тобольска во Вконтакте

34 спортивные летние площадки начали свою работу в Тобольске. Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском департаменте по спорту и молодежной политике, общее число занимающихся составит почти 2 тыс. человек.

Спортивные площадки расположены во дворах микрорайонов, на территориях школ и спортивных учреждений. Для посетителей разработано 12 программ досуговой и физкультурно-оздоровительной направленности. На спортплощадках два раза в неделю будут организованы занятия спортом и один раз в неделю - физкультурные мероприятия.

Тоболяков всех возрастов ждут на мастер-классах по баскетболу, волейболу, регби, воркауту, самбо, рукопашному бою. На некоторых спортплощадках будут работать инструкторы по ритмической, суставной, пальчиковой и корригирующей гимнастике.

В течение лета пройдут состязания по волейболу, баскетболу, футболу и другим видам спорта. Состоится спартакиада среди дворовых команд по месту жительства. Запланировано проведение дней бадминтона, баскетбола, волейбола, прыгуна.

В рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника состоится фестиваль "Спорт-норма жизни". Кроме того, занимающиеся смогут подготовиться и сдать нормы ГТО.

Работа на спортивных площадках организована с соблюдением санитарных норм. Поверхность оборудования и спортивного инвентаря обрабатывается дезинфицирующими средствами, на всех площадках есть антисептики для рук. К работе с детьми привлекаются лица не старше 65 лет, без хронических заболеваний.

Уточнить график работы площадок и адреса можно в группе "Спортивные площадки города Тобольска" во Вконтакте.

Евгений Новоселов

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# спортивные площадки , Тобольск

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