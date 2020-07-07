Мужчина пропал на воде в Тобольске

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Мужчина пропал на воде в районе нефтебазы в Тобольске 5 июля. Он до сих пор не найден.

"Сообщение о том, что в микрорайоне Иртышский Тобольска мужчина 1964 года рождения во время рыбалки решил искупаться в реке Иртыш, но на берег так и не вышел, поступило в дежурную часть тобольской полиции 5 июля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с представителями Тюменской областной службы экстренного реагирования организовали проведение поисковых мероприятий", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

По словам заместителя начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александра Зубарева, прибывшие на место инспекторы ГИМС, сотрудники Тобольского поисково-спасательного отряда ТОСЭР осмотрели акваторию и прибрежную часть. Мужчину не обнаружили.

Инна Пахомова