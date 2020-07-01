Плавание, дайвинг и подводную охоту можно освоить в тюменском спорткомплексе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Отдохнуть от жары и позаниматься водными видами спорта предлагают тюменцам в СК "Гагаринский" (ул. Макарова, 2/1). Комплекс расположен в зеленом массиве рядом с парком с одноименным названием, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Современный 25-метровый бассейн с тремя дорожками работает с раннего утра до позднего вечера. Здесь можно самостоятельно поплавать и позаниматься с тренером. Среди видов спорта, которые предлагают в комплексе, плавание для детей (с 7 лет) и взрослых, подводное плавание в ластах для детей, аквааэробика.

"В нашем комплексе работает сильнейший тренерский состав по плаванию, - подчеркнула управляющая СК "Гагаринский" Екатерина Дубицкая. - Это Ирина Балахонова – мастер спорта, многократная победительница первенства УРФО, Виталий Топтыгин – отличник физической культуры, имеющий высшую тренерскую категорию, Михаил Топтыгин - многократный победитель чемпионатов и первенств Тюменской области по плаванию, призер всероссийских соревнований, Андрей Павлючик – мастер спорта, многократный призер чемпионатов УФО, Полина Недоступ – кандидат в мастера спорта по подводному плаванию, Вероника Долгушина – сертифицированный инструктор аквааэробики, инструктор-презентер. Мы можем научить плавать с нуля, а также поработать над техникой тех, кто уже плавает".

Мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр Екатерина Дубицкая также проводит занятия по плаванию в спортивном комплексе "Гагаринский".

"Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому открыли новое направление, которое теперь можно освоить в нашем бассейне. Это дайвинг и подводная охота, - отметила Екатерина. – Занятия проводит основатель тюменского клуба дайвинга Евгений Звонарев. Он занимается дайвингом более 20 лет, на его счету множество погружений в разных водоемах мира. Заниматься данными видами можно с 11 лет".

В условиях действия режима повышенной готовности спортивный комплекс работает с соблюдением всех санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором: дезинфекция помещений, обеззараживание воды, проведение только персональных тренировок и индивидуального плавания по предварительной записи. Записаться можно по телефону 93-01-03 или через специальное приложение.