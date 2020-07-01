В озере Кривое под Тюменью утонул мужчина
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
Тело мужчины вытащили из озера Кривое сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования в Тюмени 12 июля.
В 17 часов 50 минут спасатели выехали на место.
"Нам поступил запрос из полиции. Водолазы областной службы спасения обследовали акваторию и обнаружили тело мужчины. Его передали следователям", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.
Работы были завершены в 19 часов 30 минут.
Инна Пахомова