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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В озере Кривое под Тюменью утонул мужчина

Происшествия, 10:00 13 июля 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тело мужчины вытащили из озера Кривое сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования в Тюмени 12 июля.

В 17 часов 50 минут спасатели выехали на место.

"Нам поступил запрос из полиции. Водолазы областной службы спасения обследовали акваторию и обнаружили тело мужчины. Его передали следователям", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Работы были завершены в 19 часов 30 минут.

Инна Пахомова

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# водоемы , озера , следователи , спасатели , ТОСЭР

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