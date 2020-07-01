На рынке труда Тюменской области число вакансий выросло на треть

| Фото: Тюмень — наш дом | Фото: Тюмень — наш дом

На 35% увеличилось количество открытых вакансий в Тюменской области в июне 2020 года по сравнению с маем, сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

По данным экспертов компании, рынок труда постепенно начал восстанавливаться с ослаблением ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. С марта количество вакансий в регионе постоянно сокращалось. При этом на докризисный уровень область пока не вышла. Год назад вакансий было на 7% больше. По России количество вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем, но сократилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Количество резюме в июне тоже выросло – на 3% по сравнению с маем и на 7% по сравнению с июнем прошлого года. По России в целом – на 5% и на 14% соответственно.

Чаще всего в июне компании искали специалистов из профессиональных сфер "Продажи" (26% от общего числа вакансий в регионе), "Строительство, недвижимость" (21%), "Рабочий персонал" (15%), "Производство" (12%) и "Транспорт, логистика" (9%).

Среди соискателей наиболее популярными оказались профессиональные сферы "Продажи" (14% от общего числа резюме в регионе), "Административный персонал" (8%), "Производство" (7%), "Строительство, недвижимость" (7%) и "Транспорт, логистика" (7%).

Наиболее сильно в июне по сравнению с маем вырос спрос на специалистов профессиональных сфер "Спорт, фитнес, красота" (+199%), "Административный персонал" (+86%), "Автобизнес" (+75%), "Управление персоналом" (+73%) и "Туризм, гостиницы, рестораны" (+71%).

С точки зрения количества открытых резюме наиболее яркую положительную динамику показали "Спорт, фитнес, красота" (+19% по сравнению с маем), "Домашний персонал" (+18%), "Госслужба, НКО" (+10%), "Консультирование" (+8%) и "Страхование" (+8%).

Конкуренция среди соискателей Тюменской области в июне составила 7,9 резюме на вакансию, что меньше, чем месяц назад (10,3). В Тюмени ситуация более напряженная – 8,5 резюме на вакансию (впрочем, это существенно меньше, нежели в мае – 11,5).

Очевидный профицит кадров в регионе наблюдается в профсфере "Административный персонал" (13,5 резюме на вакансию), также высокая конкуренция наблюдается в сферах "Бухгалтерия, финансы" (12,8) и "Искусство, развлечения, масс-медиа" (11,8). При этом острейший кадровый дефицит по-прежнему испытывает "Медицина, фармацевтика" (1,4).