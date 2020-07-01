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Хоккеисты "Рубина" возобновили тренировки на льду

Спорт, 15:42 13 июля 2020

ХК "Рубин" ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте

Игроки тюменского ХК "Рубин" приступили к ледовым тренировкам. Один из наставников сибирской команды Высшей хоккейной лиги Алексей Исаков рассказал, что тренировка прошла качественно, сообщает хоккейный клуб.

Он напомнил, что ледовой практики у игроков давно не было, это будет учтено в тренировочном процессе.

"Из тех игроков, которые у нас сейчас тренируются, на площадку вышли все. Ребята работают продуктивно, первое за несколько месяцев занятие получилось достаточно качественным. Тренировкой мы остались довольны", - подчеркнул Алексей Исаков.

Тренировки на льду планируется проводить ежедневно либо дважды в день, либо в комбинации с "землей".

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# ХК "Рубин" , хоккей

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