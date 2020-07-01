Хоккеисты "Рубина" возобновили тренировки на льду

| Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте

Игроки тюменского ХК "Рубин" приступили к ледовым тренировкам. Один из наставников сибирской команды Высшей хоккейной лиги Алексей Исаков рассказал, что тренировка прошла качественно, сообщает хоккейный клуб.

Он напомнил, что ледовой практики у игроков давно не было, это будет учтено в тренировочном процессе.

"Из тех игроков, которые у нас сейчас тренируются, на площадку вышли все. Ребята работают продуктивно, первое за несколько месяцев занятие получилось достаточно качественным. Тренировкой мы остались довольны", - подчеркнул Алексей Исаков.

Тренировки на льду планируется проводить ежедневно либо дважды в день, либо в комбинации с "землей".