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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Интересные факты о Тюмени расскажут горожане за 434 секунды

Общество, 09:39 16 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-акцию "434 секунды о Тюмени" в честь дня рождения областной столицы проводит Исторический парк "Россия – моя история". Ее итогом станет видеосюжет, где тюменцы рассказывают интересные факты о городе, сообщает учреждение.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить небольшую анкету здесь; получить на e-mail, указанный в анкете, факт о городе и рекомендации к видео; записать видео и отправить ответным письмом. В теме письма указать: "434 секунды о Тюмени".

Видео необходимо прислать до 22 июля.

Вопросы можно задать по адресу myhistory.tmn@yandex.ru или номеру +7 (3452) 68-84-00.

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# Тюмень

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