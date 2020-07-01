Интересные факты о Тюмени расскажут горожане за 434 секунды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-акцию "434 секунды о Тюмени" в честь дня рождения областной столицы проводит Исторический парк "Россия – моя история". Ее итогом станет видеосюжет, где тюменцы рассказывают интересные факты о городе, сообщает учреждение.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить небольшую анкету здесь; получить на e-mail, указанный в анкете, факт о городе и рекомендации к видео; записать видео и отправить ответным письмом. В теме письма указать: "434 секунды о Тюмени".

Видео необходимо прислать до 22 июля.

Вопросы можно задать по адресу myhistory.tmn@yandex.ru или номеру +7 (3452) 68-84-00.