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В Югре могут создать единую структуру по тушению пожаров

Политика, 09:39 17 июля 2020

data.rosleshoz.ru

Определить Югру пилотным регионом и провести эксперимент: сконцентрировать все силы, направленные на тушение пожаров, в одной структуре, сосредоточив финансы, кадровый потенциал, ресурсы предложила губернатор ХМАО Наталья Комарова на совещании с главами МЧС и Минприроды 16 июля.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин провели совещание, связанное с обеспечением защиты населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры региона от природных пожаров.

На территории округа действуют 22 лесных пожара площадью 13 тыс. га, в лесах введен режим ЧС.

Кроме того, участники рассмотрели предложение засаживать пострадавшие от пожара территории не ценными породами, а рекультивировать как смешанный лес, чтобы понизить класс опасности этих насаждений.

Дмитрий Кобылкин отметил, что ситуация в Югре непростая, но управляемая, при этом регион обладает одной из самых сильных баз авиационной и наземной охраны лесов в стране.

С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 204 лесных пожара на площади 18,7 тыс. га, в том числе 15 крупных очагов на площади 14 тыс. га.

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# лесные пожары

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