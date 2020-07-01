  • 24 июля 202024.07.2020пятница
  • USD70,9630
    EUR82,1893
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Под Тюменью погибли мотоциклист и его пассажир

Происшествия, 09:51 24 июля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мотоциклист и его пассажир погибли на трассе Тюмень - Екатеринбург вечером 23 июля. "Урал" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Калина", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, у мотоциклиста не было водительского удостоверения. После ДТП водитель легкового автомобиля был госпитализирован с множественными травмами.

Погибшие в аварии мужчины проживали в с. Перевалово. Днем они употребляли спиртное, а вечером поехали купаться. Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП , мотоциклисты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 24.07.2020Под Тюменью погибли мотоциклист и его пассажир
18:49 23.07.2020В Увате вахтовик отдал лжебанкиру почти сто тысяч рублей
15:32 23.07.2020МВД России: тюменец купил 130 фальшивых монет царских времен
15:10 23.07.2020Около двухсот аварий с участием детей произошли в регионе с начала года