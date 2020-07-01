Под Тюменью погибли мотоциклист и его пассажир

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мотоциклист и его пассажир погибли на трассе Тюмень - Екатеринбург вечером 23 июля. "Урал" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Калина", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, у мотоциклиста не было водительского удостоверения. После ДТП водитель легкового автомобиля был госпитализирован с множественными травмами.

Погибшие в аварии мужчины проживали в с. Перевалово. Днем они употребляли спиртное, а вечером поехали купаться. Обстоятельства происшествия выясняются.