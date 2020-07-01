"Зенит" стал обладателем Кубка России по футболу

| Фото: fc-zenit.ru | Фото: fc-zenit.ru

Санкт-Петербургский "Зенит" стал обладателем Кубка России, сообщает пресс-служба клуба.

Матч в Екатеринбурге против ФК "Химки" завершился минимальной победой чемпиона страны. Единственный гол в матче на 84 минуте забил с пенальти Артем Дзюба - 1:0.

"Зенит" выиграл кубок страны в пятый раз в истории — ранее он становился обладателем трофея в 1944, 1999, 2010 и 2016-м. Кроме того, петербуржцы оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок в одном году. Это произошло во второй раз в клубной истории после 2010-го.

Главный тренер "Зенит" Сергей Семак после победы отметил, что получился тяжелый кубковый матч.

"К сожалению, не смогли забить в тех моментах, когда должны были, особенно в начале второго тайма. Потом в таких случаях наступает нервозность. Тяжелейшая игра. В том числе потому, что в последнее время пришлось много играть, много летать, в том числе трое суток назад. Психологическое состояние после победы в чемпионате тоже было неидеальным. Но надо отдать должное "Химкам", которые терпели, ждали своего шанса. На мой взгляд, получился интересный финал", -отметил Сергей Семак

Кубок России 2020 года — 20 трофей в клубной истории. "Зенит" — семикратный чемпион страны, пятикратный обладатель национального Кубка, пятикратный — национального Суперкубка, а также Кубка Премьер-лиги, Кубка и Суперкубка УЕФА.