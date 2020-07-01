В Тюменской области за полгода больше всего подорожали сахар, медикаменты и услуги ветеринара

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В Тюменской области (без учета автономных округов) за полгода более всего подорожали сахар-песок (на 17,2%), плодоовощная продукция (на 13,7%), крупы и бобовые (на 10,7%), макаронные изделия (на 6,8%) и алкогольные напитки (на 3,7%), сообщает пресс-служба Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.

"Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров, - отмечается в сообщении, - отмечается в сообщении, - повышение цен на медикаменты (на 5,8%), моющие и чистящие средства (на 3,3%), трикотажные изделия (на 2,4%), строительные материалы (на 2,3%), электротовары (на 1,5%). Рост цен на ткани сложился незначительным и составил менее 1%. Зафиксировано увеличение цен на табачные изделия (на 6%). Отмечено снижение цен на телерадиотовары (на 2,4%), обувь (на 1,8%), мебель (на 1,0%) и другие".

Цены на дизельное топливо снизились на 1,0%, на бензин автомобильный несущественно выросли - менее 1%.

Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на ветеринарные услуги (на 10,6%), услуги связи (на 7,6%), правового характера (на 5,6%), страхования (на 3,6%), зарубежного туризма (на 3,0%), медицинские (на 2,7%), санаторно-оздоровительные услуги (на 2,4%) и другие.

Рост тарифов на жилищные, посреднические, услуги дошкольного воспитания сложился незначительным и составил менее 1%. Отмечено несущественное снижение тарифов (менее 1%) на услуги банков и пассажирского транспорта.

В целом на конец июня 2020 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) увеличились в среднем на 2,2% (по России – на 2,6%). Повышение цен на продовольственные товары составило 3,3% (4,3%), на непродовольственные товары – 0,8% (1,8%), на услуги населению – 2% (1,4%).