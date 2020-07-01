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ХК "Тюменский Легион" завершил тренировочный сбор в Ялуторовске

Спорт, 19:20 27 июля 2020

ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Учебно-тренировочный сбор завершил в Ялуторовске ХК "Тюменский Легион", сообщает пресс-служба клуба.

Игроки команды, выступающей в Молодежной хоккейной лиге, занимались общефизической подготовкой. Как рассказал наставник команды Валерий Тушенцов, весь запланированный план работ был выполнен.

"Отношением ребят к делу мы довольны. Даже в непростых условиях, в отпускной период, они поддерживали себя в тонусе, это было видно по тренировкам. С "Легионом" занимается группа игроков 2004 года рождения, они тоже проявили себя с хорошей стороны. Надемся, что в скороме времени команда продолжит тренировки на льду", - отметил Валерий Тушенцов.

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# Тюменский легион , хоккей

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