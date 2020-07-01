Тюменец катался по ночному городу на чужом автомобиле

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в угоне иномарки у своей родственницы, задержали полицейские в Тюмени. Племянник взял ключи от автомобиля и отправился кататься по городу, сообщает УМВД Тюменской области.

Водитель не отреагировал на требования сотрудников об остановке и попытался скрыться от экипажа сотрудников полиции. В результате стражи правопорядка заблокировали иномарке проезд и задержали 18-летнего тюменца.

Выяснилось, что хозяйка машины не подозревала об угоне своего авто. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автотранспортом".