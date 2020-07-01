  • 28 июля 202028.07.2020вторник
  • USD71,5850
    EUR83,7759
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец катался по ночному городу на чужом автомобиле

Происшествия, 18:49 28 июля 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в угоне иномарки у своей родственницы, задержали полицейские в Тюмени. Племянник взял ключи от автомобиля и отправился кататься по городу, сообщает УМВД Тюменской области.

Водитель не отреагировал на требования сотрудников об остановке и попытался скрыться от экипажа сотрудников полиции. В результате стражи правопорядка заблокировали иномарке проезд и задержали 18-летнего тюменца.

Выяснилось, что хозяйка машины не подозревала об угоне своего авто. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автотранспортом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# угон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 28.07.2020Тюменец катался по ночному городу на чужом автомобиле
18:27 28.07.2020Житель Ялуторовска лишился денег, приняв мошенника за сотрудника банка
17:54 28.07.2020В Сорокинском районе расследуют покушение на убийство
16:37 28.07.2020В Тобольске молодые люди украли решетки водостока