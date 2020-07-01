  • 28 июля 202028.07.2020вторник
  • USD71,5850
    EUR83,7759
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским предпринимателям расскажут о безопасности бизнеса

Экономика, 12:34 28 июля 2020

www.mos.ru, Юлия Иванко

Онлайн мастер-класс "Юридическая безопасность бизнеса" начнется на платформе "Точки кипения–Тюмень" 28 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

Спикером выступит практикующий юрист-эксперт Елизавета Палкина.

Участники обсудят, как занять сильную позицию, если конкуренты копируют и зарабатывают на ваших идеях. Слушателям расскажут, что делать, если работники угрожают проверкой трудовой инспекции, не выходят на следующий день на работу, распространяют слухи, делятся секретными сведениями о финансовых показателях.

Участники мастер-класса узнают, что такое безопасность бизнеса, из чего состоит и зачем она нужна. Им объяснят, как разработать и внедрить стратегию защиты.

Встреча пройдет на платформе ZOOM. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность , бизнес , мастер-класс , обучение , предприниматели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 28.07.2020Более 80 километров дорог строят и ремонтируют в Тюмени
12:34 28.07.2020Тюменским предпринимателям расскажут о безопасности бизнеса
16:05 27.07.2020Три новых школы возводят в Вагайском районе
13:20 27.07.2020В Тюменской области за полгода больше всего подорожали сахар, медикаменты и услуги ветеринара