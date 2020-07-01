Тюменским предпринимателям расскажут о безопасности бизнеса

www.mos.ru, Юлия Иванко www.mos.ru, Юлия Иванко

Онлайн мастер-класс "Юридическая безопасность бизнеса" начнется на платформе "Точки кипения–Тюмень" 28 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

Спикером выступит практикующий юрист-эксперт Елизавета Палкина.

Участники обсудят, как занять сильную позицию, если конкуренты копируют и зарабатывают на ваших идеях. Слушателям расскажут, что делать, если работники угрожают проверкой трудовой инспекции, не выходят на следующий день на работу, распространяют слухи, делятся секретными сведениями о финансовых показателях.

Участники мастер-класса узнают, что такое безопасность бизнеса, из чего состоит и зачем она нужна. Им объяснят, как разработать и внедрить стратегию защиты.

Встреча пройдет на платформе ZOOM. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.