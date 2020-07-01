Тюменские лыжники лидировали в контрольной гонке на сборе в Чайковском

| Фото: Анатолий Волков, Федерация лыжных гонок России | Фото: Анатолий Волков, Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Евгений Белов одержал победу в спринтерской гонке на сборе в Чайковском, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В контрольной тренировке приняли участие спортсмены групп Маркуса Крамера и Егора Сорина. Лыжники состязались в спринте классическим стилем. Второе место в гонке также занял тюменец - Глеб Ретивых, замкнул тройку призеров югорчанин Сергей Устюгов.

Среди женщин быстрее всех оказалась Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга, второе место у Христины Мацокиной, представляющей Республику Татарстан, тюменка Анна Грухвина финишировала третьей.