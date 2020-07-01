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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Моор заявил о необходимости создания универсального госпиталя

Губернатор, 10:00 29 июля 2020

www.tobmed.ru

Новый универсальный госпиталь, который мог бы гибко реагировать на будущие вызовы, подобные пандемии новой коронавирусной инфекции, необходимо создать в Тюмени. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"В последние годы мы строили новые поликлиники в Тюмени, но у нас, за исключением госпиталя "Мать и дитя", не появилось ни одного нового стационара", - отметил губернатор.

Еще до пандемии в планах было строительство областной детской больницы. Кроме того, обсуждалась необходимость строительства областной экстренной больницы, напомнил глава региона.

"Ситуация с пандемией COVID-19 требует осмысления и принятия решений о развитии нашей медицинской инфраструктуры. Безусловно, есть необходимость в создании современного и, самое главное, универсального стационара, который мог бы в случае необходимости гибко перестраиваться под новые задачи, которые будут вставать перед нашим здравоохранением", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , больницы , коронавирус , строительство

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