Александр Моор: все стройки в регионе идут в плановом режиме

Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

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Пандемия COVID-19 не оказала серьезного негативного влияния на работу тюменских строителей - возведение большинства объектов идет по графику. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Строительство - локомотив экономики, в этой отрасли большое количество рабочих мест. В период пандемии строительная отрасль не работала всего две недели в апреле. Но отставание по срокам наши строители нагнали", - отметил губернатор.

Возведение всех социальных объектов в регионе идет по плану. Продвигаются проекты и в сфере жилищного строительства.

"У нас есть задача по объему ввода в эксплуатацию жилья в рамках национального проекта. В 2019 году мы ее успешно выполнили. Сейчас показатели лишь немногим ниже плановых", - рассказал Александр Моор.

Стимулирование спроса на жилье - очень важная задача, подчеркнул глава региона. Для поддержки жилищного строительства действуют большие программы, особенно программа льготного ипотечного кредитования. В результате кредиты становятся доступнее и дешевле.

Евгений Бабенко