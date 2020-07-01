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Тюменская область и Минобороны планируют реконструкцию объектов ТВВИКУ

Губернатор, 09:38 29 июля 2020

Фото: Анастасии Чудотворовой

Регион вложит средства в реконструкцию объектов Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

По словам губернатора, ТВВИКУ - это, в первую очередь, учреждение образования. Важно, чтобы в Тюмени были вузы самых разных направлений, чтобы регион был привлекательным для получения образования.

Областное правительство приложило серьезные усилия, чтобы сохранить в Тюмени единственный в России военный вуз, который готовит командные кадры для инженерных войск.

"У нас есть договоренность с Министерством обороны о реализации совместного проекта по капитальному ремонту и реконструкции казарм, столовой, в общем, всей материально-технической базы училища", - сообщил глава региона.

Тюменская область планирует вложить в реконструкцию объектов в ТВВИКУ порядка 3 млрд рублей.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Минобороны , реконструкция , ТВВИКУ

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