Тюменская область и Минобороны планируют реконструкцию объектов ТВВИКУ

Фото: Анастасии Чудотворовой Фото: Анастасии Чудотворовой

Регион вложит средства в реконструкцию объектов Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

По словам губернатора, ТВВИКУ - это, в первую очередь, учреждение образования. Важно, чтобы в Тюмени были вузы самых разных направлений, чтобы регион был привлекательным для получения образования.

Областное правительство приложило серьезные усилия, чтобы сохранить в Тюмени единственный в России военный вуз, который готовит командные кадры для инженерных войск.

"У нас есть договоренность с Министерством обороны о реализации совместного проекта по капитальному ремонту и реконструкции казарм, столовой, в общем, всей материально-технической базы училища", - сообщил глава региона.

Тюменская область планирует вложить в реконструкцию объектов в ТВВИКУ порядка 3 млрд рублей.

Евгений Бабенко