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Определено время начала матча за Суперкубок России по футболу

Спорт, 09:27 31 июля 2020

Российский футбольный союз | Фото: Российский футбольный союз

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" начнется 7 августа в 19 часов, сообщает Российский футбольный союз.

Поединок пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве. Встречу в прямом эфире покажет Первый канал.

Билеты будут продаваться на сайте официального билетного оператора Олимп-Суперкубка России Kassir.ru. Часть билетов будет выделена клубам-участникам для реализации среди болельщиков.

Санкт-Петербургский "Зенит" стал чемпионом Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 и победителем Олимп-Кубка России. Московский "Локомотив" занял второе место в Тинькофф РПЛ.

В 2019-м команды разыгрывали Суперкубок страны на ВТБ Арене в Москве, и победу со счетом 3:2 одержали железнодорожники.

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# Зенит , футбол

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