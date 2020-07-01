Определено время начала матча за Суперкубок России по футболу

| Фото: Российский футбольный союз | Фото: Российский футбольный союз

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" начнется 7 августа в 19 часов, сообщает Российский футбольный союз.

Поединок пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве. Встречу в прямом эфире покажет Первый канал.

Билеты будут продаваться на сайте официального билетного оператора Олимп-Суперкубка России Kassir.ru. Часть билетов будет выделена клубам-участникам для реализации среди болельщиков.

Санкт-Петербургский "Зенит" стал чемпионом Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 и победителем Олимп-Кубка России. Московский "Локомотив" занял второе место в Тинькофф РПЛ.

В 2019-м команды разыгрывали Суперкубок страны на ВТБ Арене в Москве, и победу со счетом 3:2 одержали железнодорожники.