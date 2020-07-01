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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новая знакомая похитила у тюменца смартфон и кошелек

Происшествия, 18:51 30 июля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Свидание с новой знакомой закончилось для тюменца пропажей телефона и кошелька. Оперативники задержали подозреваемую в краже, сообщает региональное УМВД.

Стражи установили, что потерпевший на сайте знакомств откликнулся на страницу девушки и назначил ей встречу. В день преступления пара распивала алкоголь в квартире, которую мужчина заранее снял. Когда тюменец отошел в ванную комнату, девушка скрылась с его телефоном и кошельком. Ущерб составил около 230 тыс. рублей.

Полицейские изъяли сотовый телефон и вернули его законному владельцу, а деньги злоумышленница успела потратить. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# кража

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